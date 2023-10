Truffe agli anziani nell’aretino | gioielli e denaro per evitare carcere a figli Un arresto e una denuncia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) I carabinieri di Bibbiena e Cortona hanno arrestato un 57enne eto un 18enne per aver tentato o messo a segno vari casi diadnell'Aretino con la cosiddetta truffa del finto carabiniere L'articolo proviene da Firenze Post.

La Polizia di Stato di Arezzo ha denunciato due ventenni e recuperato monili in oro, orologi preziosi e denaro contante per oltre 1.000 euro, frutto ...

Brundisium.net Tweet Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno in forte crescita nel territorio ... da attuare nel vissuto quotidiano, che si ...

La Polizia di Stato ha recuperato oltre 35.000 euro di monili in oro, bottino di una ben rodata tecnica di raggiro messa in atto ai danni di una ...

Ci sono modelli generativi che risalgono addiritturaanni Settanta, secondo alcuni esperti, ma oggi se ne parla così tanto che sembrano una novità. ...creati con l'AI generativa per le...Tutte le volte, sfortunatamente, gli anziani raggirati non sono riusciti a fornire molte informazioni sul truffatore, dalle sue fattezzeindumenti indossati. E in tutti i casi, purtroppo, le ...

Truffe agli anziani con la telefonata del finto poliziotto, scatta l'allarme a Palermo PalermoToday

Truffe agli anziani: a Sassari progetto della polizia locale per prevenire i raggiri e sostenere le vittime La Nuova Sardegna

Nuovo progetto congiunto tra Comune e Prefettura di Pavia contro le truffe ai danni degli anziani.I carabinieri di Bibbiena e Cortona hanno arrestato un 57enne e denunciato un 18enne per aver tentato o messo a segno vari casi di truffe ad anziani nell'Aretino con la cosiddetta truffa del finto car ...