Trova un pezzo di termometro dentro un panino di McDonald’s | ecco come si è giustificato il ristorante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Non la prima notizia di questo tipo che riguardao altre catene di fast food. Un cliente è rimasto scioccato al primo morso del suo McChicken: all’interno delhato undi. Sì, avete letto bene. Mostrato il prodotto in cassa, il personale – per scusarsi – gli ha offerto o una sostituzione del pasto o un bonus da 15 euro, da spendere sempre nella catena. Ilha ammesso che l’oggetto in metallo fosse di loro proprietà, poiché utilizzato regolarmente per la misurazione della temperatura di prodotticrocchette o panini al pollo. All’interno della querelle che si è scatenata sui social, un ex dipendente ha chiarito che “lo staff infila ilnei prodotti non andando oltre i due centimetri di ...