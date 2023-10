Treno a idrogeno | il primo mai realizzato in Italia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si chiama Coradia stream e promette di essere ilpasso per la creazione di un nuovo sistema di mobilità in provincia di Brescia

(Adnkronos) – "Questo Paese di solito è abituato ad inseguire l'innovazione per una volta attraverso la tecnologia dell' idrogeno riusciamo a essere ...

"Questo Paese di solito è abituato ad inseguire l'innovazione per una volta attraverso la tecnologia dell' idrogeno riusciamo a essere leader in ...

"Proprio oggi per la società che rappresento inizia la sfida: partiranno i cantieri nella zona d'Iseo, il recupero anche strutturale delle stazioni e ...

"Un treno assolutamente innovativo, un primo esperimento in Italia a partire dalla Valcamonica. Siamo convinti che il progetto sia fortemente ...

Il convoglio prenderà servizio sulla linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord. Si tratta del primo treno a zero emissioni dirette ...

Fa così caldo che perfino Matteo Salvini , ministro delle infrastrutture con un passato da negazionista climatico, esordisce all'inaugurazione del primomai realizzato in Italia ...Il 3 ottobre è stato presentato a Milano il primod'Italia, un evento storico che segna un passo significativo verso un trasporto ferroviario sostenibile e a emissioni zero nel Paese. Questo innovativo convoglio entrerà in servizio ...

