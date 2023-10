Tragedia sfiorata a Padova | va a fuoco bus vicino alla fermata della scuola Salvi 50 studenti

Sfiorata la Tragedia : Va a Fuoco Bus Pieno di Studenti Chieti - Una situazione di paura si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, a Ortona, nella località di Caldari, quando un ...

Tragedia sfiorata durante la festa per i crocieristi - bimbo cade in mare Tempo di lettura: < 1 minutoLa Tragedia sfiorata insieme alla festa per l’arrivo della nave da crociera Enchantment of the Sea, della ...

Salvi per miracolo : tragedia sfiorata in un campo base sull'Himalaya. Continua a leggere su Tg. La7.it - Poteva essere una tragedia e invece si è risolto senza conseguenze il distacco di un grosso masso che è rotolato ...

Bimbo di 3 anni cade dal balcone al secondo piano - la tragedia sfiorata ad Alessandria : come si è salvato Salvo per miracolo. Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un abitazione al secondo piano ad Alessandria. Ma la presenza di alcuni fili ...

Tragedia sfiorata per i “The Kolors” - il battello su cui suonavano stava per affondare Doveva essere una festa per i “The Kolors” e per tutti i fan che erano accorsi per ascoltare il loro concerto sui Navigli. Per questo evento ...