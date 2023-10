Tragedia sfiorata a Padova | bus va a fuoco vicino a una scuola | 50 studenti fatti scendere e salvati

Leggi su open.online

a Piove di Sacco, in provincia di, dove questa mattina – attorno alle 7.30 – un autobus doppio è andato ain una fermata nei pressi dell'istituto professionale Enaip. L'autista è intervenuto nell'immediato facendoi passeggeri. Secondo quanto riporta Corriere del Veneto, si tratta di 50, tutti messi in salvo. Poco dopo, sul posto sono giunti i soccorsi e l'incendio è stato domato dai vigili delche hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, poi trasferito al deposito. Al momento, non risultano feriti. Quanto alle cause, si ipotizza possa esserci stato un guasto al motore.