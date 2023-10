Tragedia sfiorata a Padova | a fuoco autobus pieno di studenti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Attimi di terrore a bordo di un, a. Gli agenti della polizia stradale, intorno alle 7.30 di questa mattina, sono intervenuti a Piove di Sacco per undoppio sul quale era divampato un incendio, probabilmente a causa di un guasto tecnico al motore. Il mezzo, undi linea Busitalia, ha presoalla fermata nei pressi dell’Istituto professionale Enaip, probabilmente a causa di un guasto tecnico al motore. Lo riporta l’Adnkronos. L’autista ha immediatamente fatto scendere i passeggeri, circa 50. I poliziotti sono riusciti a spegnere il principio di incendio con i mezzi in dotazione. Sul posto anche i Vigili delche hanno poi definitivamente messo in sicurezza il veicolo, successivamente trasferito al deposito. Nessuno è ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Tragedia sfiorata insieme alla festa per l’arrivo della nave da crociera Enchantment of the Sea, della ...

a Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove questa mattina - attorno alle 7.30 - un autobus doppio è andato a fuoco in una fermata nei pressi dell'istituto professionale Enaip. L'...Padova: l'eroismo dell'autista che ha salvato 50 studenti da un incendio sul bus Un ...

Modica, anziana in Fiat 600 sfonda arancineria. Tragedia sfiorata Modica RagusaNews

Tragedia sfiorata a Padova: va a fuoco bus vicino alla fermata della scuola. Salvi 50 studenti Orizzonte Scuola

A Padova un autobus in fiamme mette in pericolo la vita di 50 studenti. Un guasto al motore è probabilmente la causa dell'incendio.Un bus pieno di studenti è andato in fiamme vicino alla fermata della scuola a Padova. Un evento sconvolgente che ha messo in pericolo la vita di decine di ragazzi. Ma grazie all’eroismo dell’autista, ...