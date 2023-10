Tragedia Mestre | Zanettin FI a Notizie com | “Grazie alla tecnologia | si chiariranno le cause in tempi brevi”

Leggi su notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Quella diè “una delle tragedie automobilistiche più gravi del nostro Paese. Colpisce ancora di più perché sono rimasti coinvolti turisti venuti in Italia ad ammirare la città di Venezia”. In esclusiva a.com, Pierantonio, senatore veneto di Forza Italia, sul disastro del bus di turisti caduto da un cavalcavia ail 3 ottobre. “Colpisce anche perché è morto un autista delle linee locali. In Aula mi sono permesso di esprimere la solidarietà di FI e mia personale alle vittime e alle loro famiglie e un augurio di guarire ai feriti. Ho ringraziato anche le forze dell’ordine, i pompieri e i volontari che fin dai primi minuti si sono prodigati per salvare vite e spegnere l’incendio. Ho ringraziato anche i medici che in questo momento stanno curando i feriti”. (Ansa Foto) – ...