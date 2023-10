Tragedia di Mestre | è giallo sul guard rail Identificate tutte 21 vittime

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il bilancio dell'incidente del bus diprecipitato dal cavalcavia è di 21 morti e 15 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. Tra le, anche l'autista italiano, Alberto Rizzotto, due bambini e un'adolescente. Indaga la Procura per accertare le cause del disastro. Al momento tre le ipotesi principali al vaglio della magistratura sulle cause della: un malore dell'autista, un malfunzionamento o ancora una manovra errata. E intanto nasce una polemica sullo stato del tratto di strada, delimitato da una ringhiera malconcia. Sono state sequestrate le telecamere presenti nel mezzo sia quelle nei dintorni del cavalcavia.È stata anche acquisita la 'scatola nera' del mezzo "che sarà esaminata - ha spiegato il procuratore Bruno Cherchi - solo quando si saprà che non è un'operazione irripetibile. Altrimenti aspetteremo lo ...