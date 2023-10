Traffico Roma del 05-10-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Arimondiintenso sul Raccordo Anulare incoronamento in carreggiata interna tra Bufalotta era 24Teramo Casilina e via Appia e prendo altri file tra laFiumicino e via Aurelia code poi in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina è la Tiburtina si sta in fila in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tangenziale a Tor Cervara oltre alè segnalato anche un incidente incidente poi sulla Collatina Ci sono code tra via Emilio Longoni e via Achille vertunni per un altro incidente sul vecchio tracciato dalla tangenziale est rallentamenti e code all’altezza di Piazza Oreste Tommasini in direzione della Stazione Tiburtina mentre sulla tangenziale si sta in ...