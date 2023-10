Traffico Roma del 05-10-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana Raimondiintenso sulla principale rete viaria in uscita dalla capitale anche sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra casse ABS Salaria e poi te la Bufalotta 24Teramo Casilina El Appia code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina è la 24Teramo ci spostiamo sulla tangenziale lentamente code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta da via Tiburtina a via dei Campi Sportividovuto anche all’incontro di Europa Leaguein programma alle 21 all’Olimpico ricordiamo che è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta e possibili chiusure nell’area del ...