Traffico Roma del 05-10-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Bufalotta la A24-teramo prendo altre cose tra Casilina e da Appia qui anche a causa di un incidente code poi in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina incidente in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24-teramo infila la tangenziale est è l’inizio della complanare ci spostiamo sulla tangenziale rallentamenti e code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni se sta situazione in carreggiata opposta da via Tiburtina a via dei Campi Sportividovuto anche all’incontro di Europa Leagueservet in programma alle 21 all’Olimpico ricordiamo che è previsto il ...