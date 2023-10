Traffico Roma del 05-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverderitrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina stiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni incidente su Viale dell’Oceano Atlantico con rallentamenti all’altezza di viale Algeria per un altro incidente possibili rallentamenti anche sul largo Brindisi in prossimità di Piazzale Appio e resta chiusa per il manto stradale danneggiato via di Bravetta 3 via Camillo Serafini e via della Consolata in direzione di via della Casetta Mattei andiamo in centro in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia frequente infatti la formazione di rallentamenti e code tra Castel Sant’Angelo e Trastevere e ...