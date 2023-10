Traffico Roma del 05-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverdementre Mati all’ascolto incidente erallentato in Piazzale degli Eroi disagi per incidente anche sul viale Togliatti altezza via dei Pioppi sempre per incidente Code in via Portuense nei pressi di via Giuseppe Veronese intenso delsulla Casilina tra Borghesiana e finocchio circolazione rallentata in piazza Adriana in via di Porta Cavalleggeri verso Lungotevere ancora per il manto stradale danneggiato via di Bravetta tra via Camillo Serafini e via della Consolata in direzione di via della Casetta Mattei chiusa da ieri a Vitinia via Sarsina tra via Ostiense e via Copparo in entrambi i sensi di marcia via Aurelia è chiusa per lavori tra via Nicolò quinto e via Benedetto quattordicesimo deviate le linee 46 e 46 n Da oggi a domenica il Romics il festival del fumetto a Fiera diha ...