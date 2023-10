Traffico Roma del 05-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda sulla Flaminia tra il raccordo è corso Francia verso il centro sempre verso il centro code a tratti sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e Tomba di Nerone all’ardeatino incidente in via Francesco Acri incrocio con via San Roberto Bellarmino disagi per incidente anche in via Taranto altezza di via Aosta in Viale Vaticano nei pressi di via santamaura al Aurelio chiusa alvia San Pio Quinto tra via Filippo Maria Pirelli e via dei Gozzadini a Vitinia da ieri in seguito a un incidente è chiusa alvia Sarsina in corrispondenza del Ponte ferroviario per chi da Ostia percorre via Ostiense non è possibile svoltare a destra Da oggi a domenica torna il Romics il festival del fumetto alla fiera dipossibili rallentamenti a Ponte ...