Traffico Roma del 05-10-2023 ore 09 | 00

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta per corruzione ed'influenze illecite nei confronti ... Il 25 settembre la Procura diha inviato a otto indagati l' avviso di conclusione delle ......stradale di Trani a bordo di una monovolume blu guidata da un uomo di 48 anni originario di... Il 48enne è stato portato in carcere con l'accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti ...

Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei 5 blocchi del traffico previsti fino a marzo RomaToday

Blocco del traffico, ecco il calendario delle domeniche ecologiche a Roma. Si parte il 19 novembre Repubblica Roma

Auto che passano contromano o in retromarcia nei varchi Ztl attivi per aggirare le telecamere, macchine di non residenti parcheggiate per giorni e giorni nell’area a traffico limitato, troppi permessi ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...