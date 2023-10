Traffico Roma del 05-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sul tratto Urbano della A24 auto in coda dal raccordo alla tangenziale nel tratto anche un incidente in tangenziale abbiamo file tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso l’olimpico code anche in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Scalo San Lorenzo carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e Laurentina molti gli spostamenti lungo la carreggiata esterna diversi tratti in cui si procede in fila auto in coda sulla Pontina tra Pomezia e il raccordo versointenso in coda anche sulle altre consolari incidente sulla Trionfale nei pressi di via Giuseppe Tavernarallentato i fine trasporto pubblico attive nuove linee Cotral a supporto della ferroviaLido tra Ostia Lido e EUR Magliana Eur Fermi i bus ...