Traffico di organi in Pakistan | scoperto un altro traffico

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Uncaso didiritorna in, dove la polizia del Punjab scopre 328 espianti illegali di reni. Il Global Financial Integrity di Washington – fondazione no-profit considerata uno dei più importanti centri di analisi sui flussi finanziari illeciti – ha dichiarato che circa il 10% dei 180.000 trapianti praticati ogni anno è illegale, e frutta al mercato nero e alle mafie fino a 1,4 miliardi di dollari. Sono numeri calcolati per difetto poiché non si sa con certezza quante vittime passino tra le mani dei chirurghi compiacenti di questo macabro mercato.diin: shock La polizia della provincia del Punjab haun vasto ...

Dodici persone sono state arrestate in Indonesia per traffico illegale di organi umani che avveniva tramite un gruppo presente sul social network ...

leggi anche Kenya, 400 morti per la setta del digiuno: sospettodiFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Chi era Charles Manson Il criminale è morto a 83 anni. Ha ...Quella che sembrava una denuncia sociale di un certo tipo di operazione illegale diventa la denuncia di un altro genere di attività contro la legge: ildiumani , in cui gli uomini in ...

Pakistan, la polizia del Punjab scopre un traffico di organi: 328 espianti illegali di reni Agenzia Nova

Ztl, stop alle multe a raffica ma occorre fare un ricorso NT+ Enti Locali & Edilizia

Alcuni uomini vengono attirati in un motel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi che vengono venduti all’asta al miglior offerente. Dopo un ...La saga della famiglia Florio starring Miriam Leone, un doc su Tupac e la madre Afeni, un thriller transgenerazionale con Lino Guanciale e Filippo Scotti, il più grande furto di diamanti al mondo by K ...