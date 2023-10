Tornano I Bastardi di Pizzofalcone con un nemico interno

Il volto, seppur sofferente e insanguinato, dell'ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) ipnotizza i tanti appassionati de Idi Pizzofalcone che lo avevano lasciato a un passo dalla morte e hanno assistito durante il Prix Italia in corso a Bari a...Quattro omicidi, uno per puntata, indagini complesse che idovranno svolgere per assicurare il colpevole alla giustizia. Nella nuova stagione isono tutti al completo e alle prese ...

Tornano I Bastardi di Pizzofalcone con un nemico al loro interno Agenzia ANSA

Visioni Sarde: a Sa Manifattura tornano i corti made in Sardegna Sardegna Reporter

L'ispettore Lojacono (Gassmann) è stato rapito, torturato e drogato. Riuscirà a sopravvivere e riabilitare il suo nome Scoprilo il 23 ottobre su Rai1 con le nuove 4 puntate de I Bastardi di Pizzofalc ...È stata emessa nella tarda serata di ieri la sentenza della Corte di Cassazione nei confronti dei cinque carabinieri della stazione Levante di Piacenza che nel luglio del 2020 erano stati arrestati da ...