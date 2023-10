Torna ‘Bookcrossing’ | il programma di Rai Kids sul piacere della lettura con la booktoker Federica D’Angelo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ROMA – Qual è il tuo libro del cuore? E’ questa la domanda al centro di “Bookcrossing, Porta il tuo libro”, ildi Raiper avvicinare i ragazzi alla, checon una nuova stagione. Stesso meccanismo, stessa conduttrice, ma nuove biblioteche e soprattutto nuove storie da scoprire. “BookCrossing. Porta il tuo libro” arriva in anteprima esclusiva su Rai Play da venerdì 6 ottobre. Ilsarà poi proposto da lunedì 16 ottobre, alle ore 19.35, su Rai Gulp. Tra i protagonistinuova edizione troviamo il cantante Will, la doppiatrice Chiara Fabiano, l’attore Edoardo Giugniarelli, la campionessa di kitesurf, Sofia Tomasoni, lo startupper Emanuele Sacco, l’attrice Alice Azzariti, il ballerino dell’Opera di Roma, Samuele De Luca e la conduttrice Noemi David. ...

