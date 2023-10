(Di giovedì 5 ottobre 2023) Giovedì mattina, 5 ottobre, è stato dichiarato morto, l'82enne investito lunedì mattina in via Palmanova a Milano. L'anziano, che viveva nella vicinissima via Ronchi, era statoda unFord Transit guidato da un 66enne mentre attraversavapedonali ed...

... Flavio Albanese (per lo spettacolo Il grande inquisitore), Nicolae Nico Maretti (per lo ... Alberto Clarizio (per lo spettacolo di stand up comedy Clarizio significa famiglia),Adami ...... Flavio Albanese (per lo spettacolo Il grande inquisitore), Nicolae Nico Maretti (per lo ... Alberto Clarizio (per lo spettacolo di stand up comedy Clarizio significa famiglia),Adami ...

Tommaso Pignataro, l'ex primario travolto e ucciso da un furgone ... MilanoToday.it

Tommaso Pignataro, il dottore travolto e ucciso da un furgone sulle strisce Today.it

Un incarico che Tommaso Pignataro aveva lasciato nel 2007, come si legge sul suo profilo Facebook. Era un medico in pensione l'82enne travolto lunedì mattina in via Palmanova dal Ford Transit guidato ...Milano, l’82enne era stato travolto da un furgone nel controviale mentre attraversava la strada: il conducente del mezzo indagato per omicidio stradale. È il decimo pedone morto nel 2023 ...