Tommaso Paradiso | “‘Sensazione Stupenda’ un disco che riacchiappa la vita”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Finalmente torno. Quanto sono felice. Io sono un lavoratore. Non riuscirei a non scrivere, sì, mi piace la vacanza, ma poi cosa fai? Io devo lavorare".è tornato e, come spiega in un'intervista all'Adnkronos in cui si racconta a tutto tondo con la consueta cruda sincerità, il suo ultimo album 'Sensazione Stupenda' (in uscita il 6 ottobre, su etichetta Island Records) è frutto di un momento di entusiasmo e felicità ritrovata. "Descrive un momento in cui ero molto entusiasta, abbastanza euforico -spiega- Si proveniva dalla pandemia, poi ne siamo usciti e io sono tornato alla. Ecco, è unchela". Dodici tracce, anticipate dai singoli 'Sensazione Stupenda', 'Amore Indiano' scritto con i Baustelle e 'Blu ...

Da quando Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti se la sente caldissima e in più occasioni ha sottolineato che non parteciperebbe mai al ...

Tommaso Paradiso , ex membro fondatore del gruppo musicale The Giornalisti, ha annunciato la reunion con la band. Almeno per due terzi. Questo vuol ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Finalmente torno. Quanto sono felice. Io sono un lavoratore. Non riuscirei a non scrivere, sì, mi piace la vacanza, ma ...

è tornato e, come spiega in un'intervista all'Adnkronos in cui si racconta a tutto tondo con la consueta cruda sincerità, il suo ultimo album 'Sensazione Stupenda' (in uscita il 6 ...'Finalmente torno. Quanto sono felice. Io sono un lavoratore. Non riuscirei a non scrivere, sì, mi piace la vacanza, ma poi cosa fai Io devo lavorare'.è tornato e, come spiega in un'intervista all'Adnkronos in cui si racconta a tutto tondo con la consueta cruda sincerità, il suo ultimo album 'Sensazione Stupenda' (in uscita il 6 ...

Tommaso Paradiso presenta il suo secondo album da solista: "La mia 'Sensazione stupenda' è Carolina" TGCOM

Tommaso Paradiso: “Le mie canzoni non fanno rivoluzioni ma ti fan tornare dalla mamma” La Stampa

(Adnkronos) - "Finalmente torno. Quanto sono felice. Io sono un lavoratore. Non riuscirei a non scrivere, sì, mi piace la vacanza, ma poi cosa fai Io devo lavorare". Tommaso Paradiso è tornato e, com ...Sarah ha vinto la sfida contro Alice, riconfermandosi nella classe di Amici: nessun eliminato, Ezio ed Elia ultimi nelle gare ...