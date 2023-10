Tommaso Paradiso | “Mi sono seduto all’inferno e ho detto ‘ho paura | aiutatemi' ”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il cantautore romanotorna con il suo secondo album da solita, dopo Space cowboy, che si intitola Sensazione Stupenda, in uscita domani su tutte le piattaforme., 40 anni, si è raccontato a Stefania Saltalamacchia di Vanity Fair per parlare del nuovo album, la sua vita privata e il difficile periodo dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti. Riguardo all’allontamento dalla band, il cantante ha confidato che qualche anno dopo è andato in contro a dei problemi mentali, “non gravi per fortuna”, tra cui ansia, depressione e un opprimente senso di angoscia. L’ansia era tale, ha dichiarato, che a un certo punto si è ritrovato a non riuscire a fare le cose più semplici, come uscire di casa per comprare il latte o le sigarette. “Mi ...