Tommaso Paradiso a FqMagazine | “Ho avuto delle ansie e angosce che sono poi esplose Poi due estati fa ero in Corsica da solo | su una spiaggia lunghissima e sono rinato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Sensazione stupenda” è il disco della “rinascita” e della voglia di “vivere” dopo anni di pandemia.è tornato con il suo secondo disco (il più bello della sua carriera) prodotto da Matteo Cantaluppi e interamente prodotto dal cantautore stesso. L’album è stato anticipato dai singoli “Viaggio Intorno Al Sole” (disco d’Oro) e “Amore Indiano” in collaborazione con i Baustelle, oltre alla title track e al singolo “Blu Ghiaccio Travolgente”. Dal 16 novembre il tour in tutta Italia “Tommy 2023” con l’ex collega e chitarrista dei Thegiornalisti, Marco Rissa. “Ma escluso qualsiasi ipotesi di reunion”, specifica aPardiso. “Per sempre ragazzi” è un messaggio di speranza anche per le nuove generazioni. Agli studenti protagonisti degli scontri con la polizia a Torino cosa consiglieresti?Dove prolifera l’ignoranza, ...