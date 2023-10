Todi si prepara alla ‘Disfida di san Fortunato’ | spazio anche al ‘secondo patrono’ della città

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Domenica 8 ottobre rappresentazione itinerante sulla storia e la vita di san Filippo Benizi alle 17.30chiesa a lui dedicata. Gli eventi, poi, proseguiranno il 13, 14 e 15 ottobresia festeggiare il suo patrono attraverso la manifestazione ‘La disfida di san, con tanti eventi che si articoleranno nelle giornate dell’8, 13, 14 e 15 ottobre, su iniziativa dell’Arcus Tuder e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di, dell’Associazione umbra rievocazioni storiche e della Fondazione Perugia. Domenica 8 ottobre, dunque, si parte con la prima delle iniziativeChiesa di san Filippo Benizi, dove è in programma alle 17.30 ‘Filippo. Il libro e il velo’, una rappresentazione sulla storia e la vita del santo Filippo, considerato in ...

Le vitamine e i micronutrienti contenuti nei vegetali creano esigenze opposte: in alcuni casi la cottura li rende più assimilabili, in altri ...

... Vinicio Capossela sia portare le sue Tredici Canzoni Urgenti in teatro. Radio Capital è ... Teatro Golden ore 21.00 Isernia 2 novembre, Auditorium ore 21.003 novembre, Teatro Comunale ...Guardando alla sua quarta giornata,Festival siad accogliereOff, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei orientata sin dalla sua nascita alla formazione di ...

Santarcangelo va a Medicina. I Titans affrontano Todi Quotidiano Sportivo

Arte contemporanea a Todi, i programmi della Fondazione Pepper OrvietoNews.it

I Titans ci sono e non vedono l’ora di cominciare. La prima partita si gioca domenica a Todi (ore 18), poi giovedì al Multieventi con Gualdo (ore 21). Abbiamo fatto due chiacchiere con coach Millina ...Queste vengono preparate con prodotti freschi come olio extravergine d ... in affitto o case vacanze per brevi periodi, consulta questi link: Todi è fra i borghi più magici dell'Umbria. Situato su una ...