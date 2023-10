Tiziano Coiro alias Kumo ha lasciato lo studio di Amici in lacrime

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi, giovedì 5 ottobre, Maria De Filippi è tornata nellodiper registrare una nuova puntata del pomeridiano. Fra i protagonisti indiscussi il ballerino, al secolo, che haloin. A rivelare questo aneddoto è stato il portale SuperGuidaTv che ha così scritto in merito al ballerino: “Diviene mostrato un video dopo il suo ballo sulle note di Hai Delle Isole Negli Occhi. Perché? A quanto pare è un tuttofare in casetta ed è il ragazzo giusto per dare consigli su tutto e da più abbracci.è uscito commosso. Ad ogni spezzone pero la produzione ha inserito la foto della scatola di un medicinale con la sua faccia con scritto “dil” e la ...