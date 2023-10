Thor e Loki | la riunione è nei prossimi piani dei Marvel Studios

(Di giovedì 5 ottobre 2023)si sono separati nel 2018 in Avengers Infinity War a causa della morte del Dio dell’Inganno per mano di Thanos, ma lasta progettando la loro, “il sole brillerà nuovamente su di loro” La seconda stagione diarriverà su Disney+ il 6 ottobre, serie in cui vedremo il personaggio interpretato da Tom Hiddleston tentare di sistemare i problemi causati da Sylvie e salvare il multiverso fermando Kang. Durante un’intervista con Variety, il produttore Kevin Wright ha confermato che stanno lavorando affinché possiamo assistere al più presto a unatra, ovviamente con la variante della serie tv del Dio dell’Inganno. Latra: “il sole ...

Ci si diverte, e questo può bastare, con un Tom Hiddleston che sa aggiungere sempre nuove sfumature al suo personaggio nonostante i 12 anni dalla sua prima prova sul personaggio in.

La recensione dei primi episodi di Loki 2, seconda stagione della serie Marvel per Disney+ che riprende l'iconico personaggio interpretato da Tom Hiddleston e tutte le sue bizzarre varianti. Marvel producer Kevin Wright tells us about Victor Timely, Miss Minutes and the state of Loki and Sylvie's romance in Loki season 2.