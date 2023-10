The Strangers | trapelano le immagini inedite e i primi dettagli della nuova saga horror

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In esclusiva il regista Renny Harlin di Thesvela le primee itrilogia. In un'intervista esclusiva a Entertainment Weekly, Renny Harlin, regista di The, condivide le primee itrilogia, le cui installazioni saranno girate in back to back. A proposito del primo capitolo, il regista ha rivelato: "Il primo capitolo sarà vicino al film originale, parlerà di una giovane coppia che si trova in un ambiente isolato e subisce un'invasione domestica del tutto immotivata". Harlin ha poi spiegato la scelta di dare ...

In un'intervista esclusiva a Entertainment Weekly, Renny Harlin , regista di, condivide le prime immagini e i primi dettagli della nuova trilogia horror, le cui installazioni saranno girate in back to back. A proposito del primo capitolo della saga, il regista ...Madelaine Petsch ha da poco salutato Riverdale ed è già pronta per una nuova avventura sul grande schermo. Di fatto è la protagonista di: Capitolo 1, horror che si basa sudel 2008 diretto da Bryan Bertino e che tornerà invece sotto forma di trilogia. Diretto da Renny Harlin , il Capitolo 1 propone come ...

