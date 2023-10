The Batman | Berry Keoghan ha speso solo 10 dollari per prepararsi al provino per il film

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Inizialmente, l'attore aveva inviato un videotape per la parte dell'Enigmista, poi andata a Paul Dano. Nel corso di una nuova intervista concessa a Esquire, Barryha raccontato alcuni retroscena del suoper The, in cui aveva impersonato l'Enigmista, parte poi andata a Paul Dano., tuttavia, colpì tantissimo Matt Reeves, che gli affidò quindi la parte di Joker, anche se nello si vede solamente in una brevissima scena nel finale. "L'ho improvvisato sul momento", ha raccontatoa proposito del suo videotape, in cui esce inquietantemente da un ascensore in costume da Enigmista e cammina lungo un corridoio in stile Arancia meccanica. "Volevo che fosse alla Kubrick: simmetrico, la X …

Rivelata la data ufficiale di inizio riprese per The Batman 2 con protagonista Robert Pattinson. Diretto da Matt Reeves, tra le novità anche il ...

La data di produzione di The Batman 2 potrebbe riprendere prima del previsto, ma a causa delle sciopero in corso a Hollywood i piani potrebbero ...

Il perfezionista Paul Dano ha richiesto di ripetere per 70 o 80 ciak il finale di The Batman tra il Cavaliere Oscuro e l'Enigmista. Il regista di The ...

Nel corso di una nuova intervista concessa a Esquire, Barry Keoghan ha raccontato alcuni retroscena del suo provino per, in cui aveva impersonato l'Enigmista, parte poi andata a Paul Dano. Keoghan, tuttavia, colpì tantissimo Matt Reeves , che gli affidò quindi la parte di Joker, anche se nel film lo si vede ...... il fondatore del progetto SpaceX , ha invece coinvolto Jose Fernandez, un rinomato costumista noto per il suo lavoro in film ricchi di supereroi, come "vs Superman: Dawn of Justice" e "...

The Batman, Barry Keoghan ha speso 10 dollari per il provino: cosa ... Everyeye Cinema

The Batman - Parte 2 è una priorità assoluta per Warner Bros.! Comics Universe

Nel corso di una nuova intervista concessa a Esquire, Barry Keoghan ha raccontato alcuni retroscena del suo provino per The Batman, in cui aveva impersonato l'Enigmista, parte poi andata a Paul Dano.Guardate la nuova creazione del noto artista digitale, che ha immaginato Johnny Depp nei panni di Joker per l'universo di The Batman.