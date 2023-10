Tessa | la 25enne allergica all’acqua | “Mi lavo e mi brucio”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La storia diHansen-Smith ha fatto in pochi giorni, il giro del mondo. Ladi Fresno in California è. Malata di orticaria acquagenica, una condizione rarissima che colpisce circa 250 persone nel mondo, la giovane trova difficoltà persino nell’atto naturale di bere. LEGGI ANCHE: Meningite, casi in aumento: preoccupazione in Italia, come riconoscerla La colletta su GoFundMe Un calvario che dura da quandoaveva solamente 8 anni e che l’ha spinta a lanciare una colletta su GoFundMe per riuscire a pagare le spese mediche e guardare al futuro. La ragazza che spera di diventare un’infermiera ha dichiarato: “Spero di poter tornare di nuovo a scuola, di poterrare, di ritrovare un senso di normalità nella vita”, ha spiegato all’emittente Usa ...