Terremoto Giappone oggi | scossa di magnitudo 6 | 6 | allarme tsunami

Nuovo terremoto in casa Psg . Nella giornata di domani il club parigino partirà per la tournée precampionato in Giappone ma tra i 29 convocati non ...

La scossa registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipelago meridionale delle isole Izuinoggi 5 ottobre 2023. Una scossa sismica di magnitudo 6,6 gradi della scala Richter è stata registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipelago meridionale giapponese ...Una forte scossa didi magnitudo 6 è stata registrata al largo dell'arcipelago giapponese delle isole Izu: ...delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli del mare per quelle del...

Giappone, terremoto di magnitudo 6 in mare: possibile tsunami Sky Tg24

Terremoto Giappone, scossa di magnitudo 6.1 a Hachijojima Airport, tutti i dettagli 3bmeteo

Tokio, 5 ott. (Adnkronos/Dpa) - Terremoto in Giappone oggi 5 ottobre 2023. Una scossa sismica di magnitudo 6,6 gradi della scala Richter è stata registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipe ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata al largo ... per le coste delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli del mare per quelle del Giappone meridionale. La popolazione ...