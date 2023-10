Terremoto di magnitudo 6 in mare | scatta l' allarme tsunami

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nuovo. Una forte scossa didi6 è stata registrata al largo dell'arcipelago giapponese delle isole Izu: subito è stata diramata un'allerta per un possibile. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a sudovest dell'isola di Torishima. L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un avviso di possibile onda anomala di circa un metro di altezza per le coste delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli delper quelle del Giappone meridionale. La popolazione è stata invitata a stare lontana dalla riva e a raggiungere un'altura.

La scossa registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipelago meridionale delle isole Izu. Revocato allarme tsunami in Giappone oggi 5 ottobre 2023. Una scossa sismica di 6,5 gradi della scala Richter è stata registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipelago meridionale giapponese

