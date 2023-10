Terremoto Campi Flegrei | bozza decreto | ecco il piano per l’emergenza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dall'allestimento di strutture temporanee in caso di evacuazione alla comunicazione ad hoc per la popolazione, le misure sul tavolo del Consiglio dei ministri Pronto ild’emergenza per ilai. Il“recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei”, si compone di otto articoli e sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri questa sera. La, visionata dall’Adnkronos, delinea una strategia che va dall’allestimento di strutture ed aree ad hoc a undi comunicazione per avvertire la popolazione dei rischi, passando alla verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali. Il ...

Da domani , venerdì 6 ottobre, iniziano nella zona dei Campi Flegrei le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il ...

Leggi ancheFlegrei, falsa lettera evacuazione Torre del Grecoa Napoli oggi, nuova scossa aiFlegrei: scuole chiuse a PozzuoliNapoli, allarme dei medici: ...... cariche della polizia Ultimo Aggiornamento 03/10/23 Fotogallery -, scossa di magnitudo 4.0 aiFlegrei: gente in strada

(Adnkronos) – Pronto il piano d’emergenza per il terremoto ai Campi Flegrei. Il decreto “recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi ...Non si registrano danni importati dalla scossa di magnitudo 4.0, la seconda più importante per intensità degli ultimi decenni dopo quella di dieci giorni fa, con epicentro in via Pisciarelli, al confi ...