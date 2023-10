... Lodigiani e. 'Non sono preoccupato del ritardo in classifica, il campionato dura 34 partite. Dispiace perdere punti come domenica, comunqueabbiamo disputato due scontri diretti a ...ho conosciuto molta gente disponibile, alla quale ho parlato del giornale. E anche ... è normale averne ho risposto , ma se esiste qualcosa dentro di(qualcuno lo chiama Dio, ma non ...

Terracina / “Noi cittadini attivi”: la Scuola incontra le Istituzioni ed entra nel Palazzo Comunale Temporeale Quotidiano

Terracina, Pernarella: "Roccasecca bravo a vincere, anche con qualche aiutino" LatinaToday

Conclusa sabato 30 settembre la lunga missione di valutazione condotta sulle 22 componenti del sito seriale.Le ricerche andranno avanti fino a quando non sarà trovata la pistola che ha ucciso Thomas Bricca. Perché l'arma, un revolver che Mattia Toson aveva in casa e aveva mostrato ...