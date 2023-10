Terra Amara anticipazioni 6 ottobre | le nozze di Gulten e Cetin

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fan Nelledidel 6mentre Fikret e Umit hanno un piano preciso, Demir cade nella loro rete: LEDI- dopo tanto dolore anche perè il momento di avere la gioia più grande, avere un uomo che la ami. Si festeggiano ledei due ragazzi e l’amozione è tanta. Dove eravamo rimasti Mujgan va a trovare Zuleyha ...