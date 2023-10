Una coraggiosa Jasmine Paolini si è fermata agli ottavi di finale al1000 di Pechino sotto i colpi di Aryna Sabalenka . La giocatrice azzurra può ritenersi piuttosto soddisfatta del ...La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.37, si è arresa alla bielorussa Aryna Sabalenka, leader del tabellone e della classifica mondiale, vincente in due set con il punteggio di 6 - 4 7 - 6(4),...

Tennis: Wta Pechino, Paolini ko agli ottavi con Sabalenka La Sicilia

Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Venerdì 06 Ottobre 2023. In campo Lorenzo Musetti LiveTennis.it

Pechino, 5 ott. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini ko agli ottavi di finale del 'China Open', ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.127.389 dollari che si sta disputando sui campi ...Coco Gauff racked up the longest winning streak on the WTA Tour this season by beating Veronika Kudermetova 7-6(5) 6-2 in the third round of the China Open on Thursday for her 15th consecutive victory ...