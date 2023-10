Tennis | Torneo Shanghai Napolitano eliminato al primo turno

Per la statunitense arriva la 15esima vittoria di fila PECHINO (CINA) - Coco Gauff non si ferma e raggiunge i quarti del "China Open", ultimo Wta ...

Per la statunitense arriva la 15esima vittoria di fila PECHINO (CINA) - Coco Gauff non si ferma e raggiunge i quarti del "China Open", ultimo Wta ...

Il piemontese batte Sekulic e al secondo turno se la vedrà con Tiafoe SHANGHAI (CINA) - Esordio sul velluto per Lorenzo Sonego nel "Rolex Shanghai ...

Il piemontese batte Sekulic e al secondo turno se la vedrà con Tiafoe SHANGHAI (CINA) - Esordio sul velluto per Lorenzo Sonego nel "Rolex Shanghai ...

Jannik Sinner trionfa a Pechino. Il Tennista altoaltesino supera in due set in finale Medvedev e conquista per la prima volta il torneo ...