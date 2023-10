Tennis | Torneo Shanghai Arnaldi al secondo turno

Per la statunitense arriva la 15esima vittoria di fila PECHINO (CINA) - Coco Gauff non si ferma e raggiunge i quarti del "China Open", ultimo Wta ...

Il 28enne biellese cede in due set a Zhukayev SHANGHAI (CINA) - primo turno fatale per Stefano Napolitano al "Rolex Shanghai Masters", penultimo ...

Il sanremese batte Popyrin in tre set SHANGHAI (CINA) - Matteo Arnaldi rischia ma alla fine approda al secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 della stagione con un ...Primatista stagionale per numero di ace (418 prima di questo match), Garcia ha trionfato a Pechino nel 2017 nella migliore delle sue sei precedenti partecipazioni in questo. Unica francese ...

Il sanremese batte Popyrin in tre set SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi rischia ma alla fine approda al secondo turno del 'Rolex ...Tre tennisti si sono già qualificati per le ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre. Djokovic, Alcaraz e Medvedev saranno in campo a Torino. Quasi certo anche Jannik Sinner.