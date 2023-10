Tennis | Simone Vagnozzi | “La vittoria di Sinner su Medvedev? Dal primo giorno vogliamo un gioco simile”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Jannikin un colpo solo vince il torneo ATP di Pechino e sale al quarto posto della classifica. Due notizie già consolidate nel mondo del, ma è quello che c’è dietro che merita di essere analizzato. Chi meglio di, allenatore dell’altoatesino per fare il punto della situazione sul nativo di San Candido? Il tecnico torna con la mente all’inizio del loro rapporto lavorativo: “Da quando abbiamo iniziato a febbraio dell’anno scorso abbiamo in mente questo tipo di, questo Jannik. Avevamo l’obiettivo di migliorare alcune cose per battere giocatori come, la sua bestia nera. Ieri si è concretizzato tutto il lavoro degli ultimi 17, 18 mesi”. (Fonte: Super). Una crescita che si è evidenziata anche nel modo di giocare la finale di ...

... insieme, avevano iniziato a scrivere una storia destinata a cambiare per sempre ilazzurro. ... Ora a seguirlo èVagnozzi , coadiuvato dal super coach Darren Cahill , ma è del tutto ovvio ...... ma più in generale per ilitaliano. Il ragazzo di San Candido sarà da lunedì numero 4 del ... Battendo finalmente il russo, al settimo tentativo, l'allievo diVagnozzi , ha sfatato anche ...

