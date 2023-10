Tennis | Nick Kyrgios | “Djokovic il migliore | Federer il più difficile da affrontare Quella notte alle 4 al pub prima di Nadal a Wimbledon…”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di parole per, che al momento è presumibilmente diretto alla stagione 2024 con la testa. Particolare è anche il luogo (virtuale, ma non troppo) nel quale l’australiano si è espresso: si tratta, infatti, di una specie di podcast che Mike Tyson tiene sul suo canale YouTube, appunto “Hotboxin’ with Mike Tyson”. Di seguito alcuni estratti dal dialogo con il pugile. Tra le memoria c’èdella sua vitatica: “La mia vittoria più memorabile? Probabilmente lacontro Roger. Non andai a festeggiare perché avevo una partita il giorno dopo. Avevo 19 anni e non mi piaceva tanto, non ero ancora importante sulla scena“. ATP Shanghai 2023, Stefano Napolitano esce di scena al primo turno: Zhukayev vittorioso in due set Ma c’è anche ...

Nick Kyrgios weighed into the GOAT debate once again after Novak Djokovic won a historic 24th Grand Slam title at the US Open.Nick Kyrgios has named Novak Djokovic as the greatest tennis player of all time (GOAT) although he admits another member of the Big Three made him "feel really s**t" and "was the hardest to play".