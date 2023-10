Tennis | Jannik Sinner è entrato in una nuova dimensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)è un campione e questo assunto non può essere smentito, almeno non così facilmente. Non è tanto per il successo di ieri all’ATP di Pechino, non per sminuirlo assolutamente anzi se ne parla più in fondo, ma per come ha gestito tutto questo periodo complicato riuscendo a conquistare appunto un trofeo. Tra critiche abbastanza gratuite per la mancata partecipazione alla Davis e un periodo di pausa per recuperare fisicamente dopo le fatiche di una stagione davvero intensa, è venuto fuori un giocatore nuovo, più sicuro dei suoi mezzi e capace di tenere testa all’élite mondiale del. Quel nuovo best ranking che lo ha trasformato nel numero 4 del mondo non è un caso. E’ stato costruito alla perfezione dall’altoatesino e dal suo staff. Ora viene il bello e forse anche il difficile: confermarsi e magari cominciare a pensare ...