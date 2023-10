Tennis | Jannik Sinner cambia la tendenza nelle partite contro i top-5 | un dato significativo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Calato il sipario sulla settimana di Pechino (Cina) e per ilitaliano ci sono motivi per cui essere soddisfatti visto il successo di. “Solo un ATP500” quello vinto dall’azzurro, ma di un peso specifico importantissimo per gli avversari che è stato in grado di battere nel proprio percorso. Desta sensazione, in particolare, quanto fatto dal nostro portacoloriil n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il n.3, Daniil Medvedev, in semifinale e finale. Lo spagnolo e il russo si sono dovuti arrendere all’incedere di, senza ottenere neanche un set, rendendo onore alla prestazione strepitosa del classe 2001 del Bel Paese. Riscontri che hanno permesso adi balzare al n.4 del mondo, eguagliando il miglior posizionamento alltime di un italiano nell’Era Open di ...

Il n.4 del ranking come Panatta nel '76 cosa significa,E quanto conosce, lei nato nel 2001, della storia delitaliano "La storia la conosco, però andare oltre i risultati degli altri ...

Filippo Volandri lo aspetta a braccia aperte in Nazionale. A Malaga, per la Finali di Davis, Jannik Sinner ha detto che ci sarà e un giocatore in questo stato di forma, numero 4 al mondo, non può che ...Jannik Sinner, il re di Pechino: «Ci vuole equilibrio, io mi sento bene solo se alla fine sono stanco morto, perché vuol dire che mi sono allenato nel modo giusto. Ma vincere un torneo non mi cambia l ...