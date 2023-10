Tennis | Jannik Sinner | “A Malaga in Coppa Davis ci sarò Sui paragoni con i grandi del passato…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo aver metabolizzato l’importantissimo successo (e percorso) nell’ATP 500 di Pechino,si prepara per il Masters 1000 di Shanghai. Il cemento cinese rimane il grande protagonista di questo avvio di ottobre per il nostro portacolori che, dopo una serie infinita (nonché esagerata) di polemiche ha saputo far parlare il campo, centrando una vittoria di grande prestigio (dominando contro Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev nei due ultimi incontri) e, non ultimo, salendo al quarto posto nel ranking ATP. Prima del torneo di Shanghai, con il mirino ben puntato verso le ATP Finals, il nativo di San Candido ha raccontato le sue ultime settimane: “Sono contento di come mi sono allenato dopo gli US Open. Non è che in due pochi giorni ti inventi niente, ma il lavoro c’è stato anche se voi non lo vedete: giornate lunghissime, tra campo e palestra, io mi ...