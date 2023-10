Tennis | Carlos Alcaraz | “Mi aspettavo la vittoria di Sinner a Pechino | gioca a un livello incredibile Io voglio il n°1”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023)si prepara in vista del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e, contemporaneamente, analizza il suo momento. Dopo ladi Wimbledon, fiore all’occhiello del suo 2023, ilta spagnolo vuole chiudere la sua annata nuovamente con il piede sull’acceleratore con il mirino puntato verso le ATP Finals. Il murciano inizia la sua analisi dal match perso contro Janniknelle semifinali del torneo di. Un 76 61 che non è certo passato inosservato: “Ho parlato con JuanFerrero su come potremmo cambiare quello che mi è successo nel secondo set, come essere migliore e cose del genere. Devo allenarmi, ragionare, guardare di nuovo la partita e vedere le cose più chiaramente per studiare cosa è successo esattamente ed essere in grado di ...