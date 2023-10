Teheran | picchiata perché senza velo | Armita | 16 anni | è in coma

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una ragazza iraniana di 16è ricoverata inda domenica a, sotto stretta sorveglianza, dopo essere stata aggredita e arrestata dagli agenti della polizia moralenon indossava ilobbligatorio. Il caso è molto discusso sui social in farsi dove abbondano le analogie col caso di Mahsa Amini, la cui morte il 16 settembre 2022 ha scatenato un vasto movimento di protesta nel Paese. Secondo le informazioni ottenute dall’organizzazione per i diritti umani Hengaw, la mattina del 1 ottobre,Garawand, una sedicenne originaria di Kermanshah e residente a, è stata aggredita e arrestata dagli agenti nella stazione metropolitana di Shohadanon osservava l’obbligo dell’hijab....

Secondo la ong 'Hengaw' le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Shahin Ahmadi , la madre di Armita Geravand, la giovane ricoverata da domenica in coma all'ospedale Fajr diper un trauma cranico. La denuncia è che la 16enne sia stata colpita, durante uno scontro per il velo con la polizia morale, in una stazione della metropolitana della capitale iraniana. Nelle ...Foto e video non lasciano dubbi su quello che è accaduto alla ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand,dalla polizia morale ae finita in coma per non aver indossato il velo. Un altro caso di violenza, simile a quello della giovane Mahsa Amini, denunciato dagli attivisti dell'ong ...

Iran, ragazza picchiata per il velo: è in coma Il Sole 24 ORE

Picchiata perché senza velo: Armita, 16 anni, è in coma AGI - Agenzia Italia

Secondo la ong ‘Hengaw’ le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand, la giovane ricoverata da domenica in coma all’ospedale Fajr di Teheran per un trauma ...Shaheen Ahmadi, madre di Armita Gravand, è stata arrestata dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica dell'Iran. Lo afferma la ong per i diritti umani ...