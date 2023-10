Taylor Swift ci ha già dato un easter egg sulla partecipazione in Deadpool 3?

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una nuova fan art di3 ha trasformatoin Dazzler. BossLogic ha pubblicato sui social media un’opera che ritrae la mega-star nei panni del personaggio degli X-Men preferito dai fan. Dal momento in cuiè entrata al MetLife Stadium per la partita di NFL con Hugh Jackman, Shawn Levy e Ryan Reynolds, le speculazioni online hanno iniziato a ribollire. Levy sta dirigendo3 e ci sono state continue voci su precedenti camei degli X-Men durante le riprese. Ora Internet spera che lasi unisca al cast anche solo per un cameo come Dazzler nel film. E seci avesseunegg e ci avesse già rivelato di Dazzler in...

Taylor Swift |THE Eras Tour IL FILM CONCERTO FENOMENO GLOBALE ARRIVA NELLE MULTISALA DI ODEON Cinemas GROUP DEL REGNO UNITO E IN EUROPA. LE ...

MTV ha rivelato le candidature per gli MTV EMA 2023 , con Taylor Swift in testa alla lista a quota sette nomination , tra cui Best Artist, Best Song e ...

MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV EMA 2023 ., sette per Taylor Swift , sei per Olivia Rodrigo e SZA e ben quattro per i Måneskin MTV ...

... BEST GROUP aespa FLO Jonas Brothers Måneskin NewJeans OneRepublic Seventeen Tomorrow X Together BEST ITALIAN ACT Annalisa Elodie Lazza ...

... BEST GROUP aespa FLO Jonas Brothers Måneskin NewJeans OneRepublic Seventeen Tomorrow X Together BEST ITALIAN ACT Annalisa Elodie Lazza ...

Un look iconico, quello della principessa del Galles, già «copiaeincollato» da molte star. L'ultima in ordine di tempo è forse anche la più clamorosa

MTV ha annunciato le nomination per gli MTV EMA 2023 .è in testa con sette nomination, tra cui 'Best Artist', 'Best Song' e 'Best Video'. Olivia Rodrigo e SZA seguono a ruota con sei nomination ciascuna, sempre per 'Best Artist', 'Best Song'...La soluzione dialla solitudine "Adottate gatti, e se vi sentite soli, allora adottatene un altro e continuate così". La pop star statunitense che continua a battere tutti i record è una eccezionale ...

Taylor Swift in testa alle nomination degli Mtv Ema 2023 Agenzia ANSA

Mtv Ema 2023, Taylor Swift regina delle nomination, Måneskin al top con 4 candidature la Repubblica

Quel look post (o pre) palestra di Lady Diana Spencer lo ricordiamo tutti: iconico e indimenticabile. Quello di Taylor Swift è, invece, la sua replica pressoché perfetta. Quanto timeless, lo ...Il possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 sta facendo sognare gli appassionati, e, in alcuni casi, li spinge a creare delle stupende fan-art: basti pensare a quella targata BossLogic, nella ...