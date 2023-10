Taxi | sciopero di 24 ore il 10 ottobre

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il 10è previsto unodi 24 ore dei conducenti di, il cui motivo principale è il decreto Asset. Questo provvedimento, afferma l'Usb, è stato deliberatamente elaborato durante la stagione estiva e ha avuto tempi di approvazione fortemente limitati, con soli 60 giorni a disposizione. L'Usbha annunciato la protesta in programma per il prossimo martedì, insieme ad altre organizzazioni sindacali. Secondo l'Usb, il decreto Asset è stato definito in maniera inopportuna, e questa definizione rappresenta soltanto una delle tante critiche rivolte al provvedimento. Gli enti locali e il governo, sostiene l'Usb, si stanno scambiando responsabilità riguardo all'aumento delle licenze senza presentare dati concreti a supporto delle loro ...

ROMA – “Questo decreto così fatto non deve essere convertito in legge. Sciopero generale e mobilitazione sarà la nostra risposta” . È quanto si ...

(Adnkronos) – “Questo decreto così fatto non deve essere convertito in legge”: “ sciopero generale e mobilitazione sarà la nostra risposta”. Ad ...

Il 10 ottobre saràdi 24 ore deicontro "il decreto Asset , un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni', ha affermato l'Usb...AGI - Dopo il via libera della Camera, l'Usbproclama unodi 24 ore per il 10 ottobre insieme ad altre sigle. 'La causa scatenante è il decreto asset, un provvedimento Omnibus (quei 'contenitori minestrone' dove la politica c'...

Usb: 'Il 10 ottobre sciopero dei taxi, no al decreto asset' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Taxi, l'Usb proclama lo sciopero per il 10 ottobre AGI - Agenzia Italia

I taxi vanno contro il decreto che consente un +20% di licenze nelle grandi città. Anche l’Usb Taxi proclama lo sciopero di 24 ore per il 10 ottobre insieme ad altre sigle. Con 155 voti favorevoli, ...Sciopero dei taxi martedì 10 ottobre per protestare contro il Dl asset. Ad annunciarlo è Usb Taxi, che proclama 24 ore di astenzione contro l'Omnibus, "quei ...