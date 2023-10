Taxi e nuove licenze | le novità nel decreto E perché i tassisti protestano ancora

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Appena dopo l’approvazione definitiva delAsset alla Camera è stato annunciato il primo sciopero deidell’Usb, che martedì prossimo fermeranno le loro auto bianche per 24 ore in tutta Italia. «La causa scatenante – spiegano in una nota – è ilAsset: i primi due commi sono quasi ridicoli, il governo non solo non si occupa di definirli, ma addirittura introduce delle procedure che ne annulleranno in parte gli effetti. Un altro elemento negativo è la possibilità di rilasciare fino al 20% diabrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale». Cosa prevede ilAsset Oltre all’aumento del 20 per cento dellesono introdotteregole sulla doppia guida e ...

Il nuovo decreto del Governo concederà ai grandi comuni di ampliare del 20% le licenze Taxi per far fronte alle attuali carenze Il dibattito sulla ...

'Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per lelicenze, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 ...Un altro elemento negativo è la possibilità di rilasciare fino al 20% dilicenzeabrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale, e rincorrendo semplicemente i media (...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Il decreto Asset, approvato in tempi rapidissimi grazie all'impegno del Parlamento e al lavoro del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fornirà quelle r ...