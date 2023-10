Taxi | caro voli e tassa sulle banche | cosa cambia col Dl Asset

Arriva il Decreto omnibus in cdm. Prima del "rompete le righe" per l'estate, il governo ha intenzione di mettere mano su diversi temi, tra i cui ...

Possibili interventi per aiutare i piccoli istituti e per ridurre il cumulo di licenze temporanee delle auto bianche

Possibili interventi per aiutare i piccoli istituti e per ridurre il cumulo di licenze temporanee delle auto bianche

Le accise non si toccano, la benzina vola, gli alimentari anche, i distributori fanno un po' come gli pare e il ministro Urso ha un problema. Anzi, ...

Il decreto è stato approvato in via definitiva dall’Aula della Camera con 155 sì, 108 no e due astenuti. Nel testo sono confluite anche le ...

Si tratta di un maxi provvedimento che introduce nuove norme in particolare in materia di nuove licenze, con la possibilità di aumentarle fino al 20% rispetto a quelle esistenti,voli con ...Il dl prevede che gli istituti di credito possano scegliere di non pagare la tassa, destinando un importo pari a 2,5 volte il valore dell'imposta al rafforzamento del patrimonio

Nel Dl Asset cosa cambia per taxi, caro voli ed extraprofitti AGI - Agenzia Italia

Dl Asset, ok definitivo: taxi, caro voli e tassa sulle banche, ecco cosa cambia Corriere della Sera

che ha presentato un documento in cui vengono elencati i tassi medi praticati dalle banche nelle varie regioni italiane rilevati lo scorso giugno. In cima alla classifica delle regioni più care c’è il ...Dalle misure per contrastare il caro-voli a quelle per aumentare l'offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni fino ...