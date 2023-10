Taxi a Roma | Gualtieri nella bufera Urso | «Non accampi scuse | la colpa è solo sua»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Protestano tutti, i cittadini, i turisti, i personaggi del mondo dello spettacolo. Rabbia e ironia sull’impossibilità di salire su une su. È una situazione che ha dell’inverosimile con un colpevole, il sindaco. «Non», tuona il ministro Adolfo. «Se avesse voluto utilizzare la normativa in vigore avrebbe potuto farlo nei due anni trascorsi da quando si è insediato al Campidoglio, mentre la situazione degenerava. E se avesse voluto migliorarla avrebbe potuto farlo da ministro dell’Economia nel governo delle sinistre, due anni prima. Ha avuto quattro anni per agire, da sindaco e da ministro, ma non ha fatto nulla».non ha mosso un dito «La responsabilità dell’emergenza ...

... Adolfo Urso , ha sottolineato che Gualtieri aveva avuto ampie opportunità per affrontare la questione in passato e che la responsabilità dell'emergenzaricade su di lui. Associazione dei ...E anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso invita in a ' non accampare scuse ' in particolare il sindaco di, per Gualtieri, 'il decreto è fatto male' 'Il decreto è ...

Taxi, passa il decreto: ma tra Roma e governo contrasti sulle licenze. Gualtieri boccia le nuove norme ilmessaggero.it

Taxi Roma, Gualtieri: "Da venerdì percorso per aumentare licenze" Adnkronos

Negli ultimi mesi si è molto parlato dell’ emergenza taxi a Roma, tornata ancora più di attualità con la Ryder cup di golf che ha attirato molte persone nella Capitale italiana. La questione licenze è ...«Da utente il servizio taxi non è all’altezza soprattutto nelle grandi città, dove ci sono grandi sfide in futuro, il Giubileo, le Olimpiadi invernali, Roma candidata all’Expo. Ora abbiamo messo in ...