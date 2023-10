Tassi privilegiati | ma non per tutti | toh | ecco chi viene favorito da Bankitalia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il tentativo, va detto, è stato fatto. In più occasioni nei mesi scorsi il governatore di, Ignazio Visco, così come del resto ha fatto la Banca centrale europea, ha invitato gli istituti di credito a bilanciare lo squilibrio tra gli interessi incassati sui prestiti, schizzati dopo la raffica di rialzi della Bce, e quelli erogati ai clienti, che invece sono rimasti molto più bassi, se non completamente azzerati nel caso dei conti correnti. Su questi ultimi, tanto per avere un'idea, gli interessi ad agosto erano dello 0,36%, solo 33 punti base in più rispetto allo stesso mese del 2022, rispetto ad un tasso sui mutui passato dal 2,37% al 4,65%, 228 punti base in più. Com'è finita lo sappiamo. Quei guadagni incredibili realizzati dalle banche proprio sul margine di interesse (se il trend del primo semestre dovesse proseguire il bottino finale complessivo ...